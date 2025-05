Plantão do anúncio do papa ‘salva’ Vasco e interrompe matéria sobre vexame

Vexame do Vasco na Sul-Americana foi interrompido pela escolha do novo papa - (crédito: - Foto: Reprodução)

O plantão da Globo para anunciar a escolha do novo papa gerou um “alívio” nos torcedores do Vasco. Afinal, a emissora carioca interrompeu a programação às 13h08 (de Brasília), nesta quinta-feira (8), após a fumaça branca aparecer na chaminé da Capela Sistina, bem na hora que o apresentador Alex Escobar se preparava para falar sobre o vexame diante do Puerto Cabello, da Venezuela, pela Sul-Americana.

Alex Escobar estava introduzindo o tema para exibir o material da partida, destacando o desabafo forte do atacante Vegetti após a goleada. O artilheiro vascaíno definiu a atuação do time como uma “vergonha”. Porém, a fumaça branca saiu na chaminé da Capela Sistina, o que indicava que o Conclave elegeu um novo pontífice. Assim, a emissora se dedicou totalmente ao anúncio e encerrou o “Globo Esporte”.

O cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito o novo papa e escolheu o nome de Leão XIV. Nascido em 1955 em Chicago, nos Estados Unidos, em uma família de origens europeias, o pontífice também tem nacionalidade peruana. Ele se destaca por sua experiência internacional e proximidade com o papa Francisco.

Crise aumenta, e Vasco acerta com Diniz

O Vasco se tornou o primeiro clube brasileiro a sofrer quatro gols de um time venezuelano. Além disso, chegou a sete jogos sem vitória. Na tentativa de solucionar os problemas, o clube chegou a um acordo com o técnico Fernando Diniz após longos dias de negociação. O contrato deve ser válido até 2026.

Com a derrota, o Vasco se complicou na Sul-Americana. Afinal, os quatro clubes do Grupo G estão vivos por vaga nas oitavas e nos play-offs contra os terceiros da Libertadores. A equipe vascaína ocupa o segundo lugar, com cinco pontos, mas viaja para enfrenta o Lanús, da Argentina, dia 13, às 21h30 (de Brasília). Antes, enfrenta o Vitória, no sábado (10), às 18h30, pela 8ª rodada do Brasileirão.

OBRIGADO PAPA pic.twitter.com/xJdX7UAMYq — coisas que só acontecem com o Vasco (@socomovasco) May 8, 2025

