Ameaça de colombianos traz transtornos à torcida do Inter; entenda

A torcida do Internacional presente no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, precisará sair das dependências do local até dez minutos antes do encerramento da partida válida pela quarta rodada da Libertadores, na noite desta quinta-feira (8).

De acordo com comunicado divulgado pelo Colorado, a Força de Segurança da Colômbia recomendou a saída da torcida brasileira aos 35 minutos do segundo tempo. A medida de segurança se dá após ameaça do grupo de torcedores do clube colombiano intitulado “Los Piratas”.

Aproximadamente 50 indivíduos com o uso de capuz fizeram tentativas de roubo a colorados no ponto de encontro da torcida gaúcha em Medelín, o que acendeu o alerta para uma medida de precaução para o pós-jogo.

O grupo “Los Piratas” é uma das torcidas organizadas do Atlético Nacional. Havia ligação com os “Los Del Sur”, principal torcida do clube colombiano até 2023, quando houve a ruptura do movimento e a criação de um grupo dissidente.

Veja o comunicado do Internacional

“Informamos que, por orientação da Força de Segurança da Colômbia, os torcedores do Internacional serão retirados do estádio no minuto 80 da partida. A medida foi adotada como precaução diante da ameaça de ações do grupo “Los Piratas”. No ponto de encontro da torcida colorada, cerca de 50 indivíduos encapuzados tentaram furtar pertences dos torcedores do Inter.

A ação visa preservar a segurança de todos“

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.