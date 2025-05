Cuca admite responsabilidade na derrota do Atlético: ‘Culpado sou eu’

Cuca, técnico do Atlético-MG - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético saiu na frente do placar, mas perdeu para o Iquique por 3 a 2 nesta quinta-feira (8), no Chile. A zebra aconteceu pela quarta rodada da Sul-Americana e, assim, com a primeira vitória dos chilenos e a primeira derrota dos brasileiros, o Grupo H embolou. Após a partida, então, Cuca assumiu a culpa pelo revés.

“Quaisquer adjetivos que forem usados contra nós serão apropriados. Não tem explicação. Difícil explicar. Um jogo controlado, na mão, tranquilo com o 1 a 0. De repente muda tudo com um jogador que nem é alto, que faz o gol. O astral vira outro, eles fecham e defendem bem, a energia do estádio contagia e você perde o jogo. Estamos muito aborrecidos. É procurar entender o que acontecer. Hoje nem adianta falar de números. É encontrar soluções”, analisou Cuca.

“O culpado disso sou eu. Assumo toda culpa em relação ao resultado. Ficamos sem nenhuma defesa para contestar alguma coisa. Torcida não esperava a derrota e nem eu. Como comandante, tenho que ter o equilíbrio e achar as origens que estão acontecendo esses gols. Sabemos que temos jogadores fora, que fazem falta, mas não pode só isso sofrer de desculpas”, prosseguiu.

Finalizações sem efetividade

O Atlético teve um esmagador domínio na posse de bola (70%), mas Cuca destacou a falta de efetividade nas finalizações. Enquanto o adversário finalizou nove vezes e marcou três gols, o Galo arriscou 22 vezes e marcou apenas dois.

“Não adianta chutar 24 bolas a gol e fazer um. Você tem que chutar meia dúzia e fazer dois ou três. Qualquer coisa que a gente falar hoje, será pior para o jogador que está aqui machucado. Não seria justo da minha parte jogar essa responsabilidade neles. Quem pode reverter no domingo são eles”, iniciou.

Agenda

Agora, pelas duas últimas rodadas da Copa Sul-Americana, o Galo vai receber o Caracas e o Cienciano em casa. As partidas serão na próxima quinta-feira (15) e no dia 29 de maio, respectivamente. Mas o próximo desafio será pelo Campeonato Brasileiro, onde encara o Fluminense no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada, na reabertura da Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.