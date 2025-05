Em grande fase, Lucas Sasha lidera desarmes pelo Fortaleza no Brasileirão

Titular na goleada do Fortaleza sobre o Colo-Colo por 4 a 0 pela Conmebol Libertadores, o volante Lucas Sasha reforçou seu papel como peça importante no elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda. Afinal, com uma atuação consistente na Arena Castelão, o jogador recebeu o reconhecimento da torcida com aplausos em sua substituição.

Em 2025, Sasha já soma 18 partidas e é o segundo volante com mais minutos em campo pelo clube. São 1.151 minutos, atrás apenas de Pol Fernández (1.204). No Campeonato Brasileiro, o camisa 88 lidera entre os volantes tanto em número de jogos (6) quanto em tempo em campo (535 minutos). Na Libertadores, é o segundo da posição que mais entrou nos jogos, com três partidas e 147 minutos.

Forte nos desarmes

Além da regularidade, os números defensivos também reforçam a boa fase do jogador. Afinal, na competição continental, Sasha tem média de 2,3 desarmes por jogo, sendo o terceiro melhor nesse quesito no elenco. No Brasileirão, lidera entre os volantes, com média de 3,5 desarmes por partida.

Apesar da sequência positiva, o futuro do volante no clube ainda é indefinido. O contrato atual vai até dezembro de 2025, o que permite que ele assine um pré-contrato com outra equipe a partir de junho. O atleta, aliás, tem um novo desafio pelo Laion no próximo sábado (10), quando enfrenta o Juventude em casa pela oitava rodada do Brasileirão.

