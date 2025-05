Valencia sai machucado, e Internacional perde para o Atlético Nacional

O Internacional sofreu e não resistiu a pressão colombiana. Afinal, jogando fora de casa e sob muita chuva, o Colorado foi derrotado pelo Atlético Nacional por 3 a 1, nesta quinta-feira (8), no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. Viveros, duas vezes, e Billy Arce marcaram os gols da vitória da equipe verdolaga. Alan Patrick descontou.

Com a derrota, o Internacional se complicou na Libertadores. Contudo, o Colorado ocupa o terceiro lugar do Grupo F, com cinco pontos, e ainda tem chances de classificação às oitavas de final. O time gaúcho volta a campo contra o Nacional, do Uruguai, dia 15, às 19h (de Brasília), fora de casa. Antes, no entanto, visita o Botafogo, no próximo domingo (11), às 20h, no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Inter é dominado e perde fora de casa

O Internacional foi dominado pelo Atlético Nacional no primeiro tempo. Empurrado pela torcida, o time colombiano pressionou desde o início e teve duas chances para abrir o placar com menos de 10 minutos, com Cardona e Hinestroza. A situação ficou ainda mais difícil quando Valencia sofreu uma lesão muscular e foi substituído aos 36 minutos. Assim, a equipe Verdolaga cresceu e abriu o placar aos 38, com Viveros, após jogada de Camilo Cándido pela esquerda.

Já na etapa final, o Internacional mudou a postura. Dessa forma, viveu seu melhor momento na partida nos primeiros 10 minutos, quando Wesley e Lucca fizeram o veterano Ospina trabalhar. Porém, apesar do bom momento da equipe gaúcha, os colombianos aproveitaram os espaços no contra-ataque e ampliaram. Após boa jogada de Hinestroza, Billy Arce recebeu na área e finalizou no canto de Anthoni para aumentar a vantagem no Atanásio Girardot.

Após ampliar o placar, o Atlético Nacional recuou. Assim, deu campo para o Internacional. Camilo Cándido quase fez contra após passe de Lucca para Bruno Tabata. Depois, Aguirre assustou Ospina. De tanto insistir, o Colorado diminuiu aos 34 minutos. Camilo Cándido derrubou Aguirre na área, e Alan Patrick converteu.

O gol deu ânimo para o Internacional na reta final. Por outro lado, o Atlético Nacional tentou reforçar a defesa. Contudo, faltou perna para o time gaúcho. Apesar de controlar as ações nos últimos minutos, o Colorado não conseguiu chegar ao empate. Nos acréscimos, Viveros venceu uma disputa com Victor Gabriel, driblou Vitão e fechou o placar na Colômbia.

ATLÉTICO NACIONAL 3 X 1 INTERNACIONAL

Libertadores – 4ª rodada do Grupo F

Data: 08/05/2025

Local: Estádio Atanásio Girardot, em Medellín (COL)

Gols: Viveros, 38’/1ºT (1-0); Billy Arce, 9’/2ºT (2-0); Alan Patrick, 34’/2ºT (2-1); Viveros, 47’/2ºT (3-1)

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Andrés Román, Arias, Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Uribe (Asprilla, 35’/2ºT) e Cardona (Simón Garcia, 40’/2ºT); Hinestroza, Billy Arce (Rivero, 36’/2ºT) e Viveros (Morelos, 48’/2ºT). Técnico: Javier Gandolfi

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ricardo Mathias, 38’/2ºT), Thiago Maia (Ronaldo, 38’/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Tabata, 0’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley e Valencia (Lucca, 36’/1ºT). Técnico: Roger Machado

Árbitro: Facundo Raúl Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Bellati (ARG) e José Savorani (ARG)

VAR: Hector Palleta (ARG)

Cartões amarelos: Tesillo, Andrés Román, Campuzano e Billy Arce (ATN); Vitão, Thiago Maia, Lucca e Alan Patrick (INT)

