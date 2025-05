Com reservas, Fluminense não resiste na altitude e é derrotado pelo San José

O Fluminense conheceu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (08), o Tricolor não resistiu à pressão na altitude e perdeu para o San José, em La Paz, por 1 a 0. Com isso, a classificação do clube de Laranjeiras foi adiada.

O resultado tirou o clube carioca da liderança do Grupo F. Agora o Tricolor ocupa a segunda colocação, com sete pontos, e está dois atrás do Once Caldas, que tem nove. Já o San José conquistou sua primeira vitória e é o terceiro colocado, com quatro pontos.

Para tentar se recuperar, o Fluminense terá um duelo dentro de casa. Na próxima quarta-feira (14), o Tricolor encara o Unión Española e terá que contar com auxílio do San José, que visita o Once Caldas. Antes disso, o Flu visita o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão.

Tricolor sofre com altitude e toma sustos

O Fluminense começou mal na partida e o San José partiu para cima. Na primeira oportunidade, López aproveitou bobeira de Hércules e arriscou para defesa de Eudes. O goleiro teve que trabalhar em uma lambança de Manoel, que recuou errado e quase marcou contra. O Tricolor ainda teve uma boa oportunidade, após Lavega aparecer pela direita, cruzar rasteiro, a bola ficar viva e Poveda salvar antes que algum atacante chegasse.

Os bolivianos usavam a tática de arriscar de fora da área para tentar surpreender. López e Ferddy Roca arriscaram e mandaram para fora. O Flu até chegou a abrir o placar, mas o árbitro flagrou o domínio de mão de Bernal.

Com o passar do tempo, o Tricolor sofreu mais com a altitude e o San José tentou aproveitar. Primeiro, Vásquez recebeu na área, após boa troca de passes, mas mandou para fora. Depois, López arriscou da entrada da área e Vitor Eudes garantiu o placar zerado antes do intervalo.

Jogo fica animado, mas Fluminense é derrotado

Para a segunda etapa, o Fluminense voltou com Renato Augusto e melhor no jogo. O San José ainda teve a primeira oportunidade, em chute de Becerra para. Entretanto, o Tricolor assustou com Guga, em chute de fora da área, e em cabeçada de Renato Augusto, que parou em defesa de Poveda.

Os bolivianos responderam em cabeçada de Becerra, que parou em mais uma defesa de Vitor Eudes. Poucos minutos depois, Paulo Baya arriscou de fora da área e obrigou Poveda a trabalhar. As chances eram alternadas. O San José quase marcou com López, que fez boa jogada individual e chutou cruzado para fora. Os bolivianos apertaram mais e, no contra-ataque, conseguiram abriu o placar. Após recuperação no campo de ataque, a bola chegou para Calero, que bateu forte, sem chances para Vitor Eudes.

Atrás no marcador, o Fluminense partiu para cima em busca do empate, com o fôlego das crias de Xerém. Serna recebeu cruzamento na área e acabou mandando por cima da meta. Depois, Renato Augusto recebeu na entrada da área e tentou mandar colocar no canto, mas mandou para fora.

SAN JOSÉ-BOL 1 x 0 FLUMINENSE

Sul-Americana – 4ª Rodada do Grupo F

Data: 08/5/2025

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

Gol: Calero, 23’/2ºT (1-0)

SAN JOSÉ: Poveda; Landa, Ramallo, Seimandi e Dico Roca; Bejarano (Villamil, 19’/2ºT), Vásquez (Calero, 19’/2ºT), López Pissano e Ribera (Galindo, intervalo); Arismendi e Ferddy Roca (Becerra, intervalo). Técnico: Dalcio Giovagnoli.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Guga, Thiago Santos, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Hércules (Kelwin, 28’/2ºT) e Lezcano (Isaque, 23’/2ºT); Lavega (Renato Augusto, intervalo), Paulo Baya e Kevin Serna. Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte e José Martinez (Ambos VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Cartões Amarelos: Arismendi (SJO); Lavega (FFC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.