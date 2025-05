Rubens lamenta derrota do Atlético e cobra vitórias em casa para classificação

Com gol de Rubens, o Atlético abriu o placar sobre o Iquique antes dos 10 minutos de jogo nesta quinta-feira (8), no Chile, e estava confirmando seu favoritismo no duelo. Porém, o time mineiro sofreu uma virada surpreendente. Ao fim da partida, 3 a 2 para os donos da casa.

Com o resultado, o time chileno conquistou a primeira vitória no torneio e subiu para a terceira colocação do Grupo H, com quatro pontos. Por outro lado, o Galo sofreu a primeira derrota e caiu para o segundo lugar da chave, com cinco. Após a partida, o volante analisou o jogo e a situação da equipe na competição.

“Começamos bem no jogo. A gente sabia que seria um jogo difícil. Infelizmente tomamos dois gols de cabeça, o que não pode acontecer. A gente sabia que precisava ganhar, precisava dos três pontos para ficar bem na tabela. Agora a gente não sabe como vai ser. É um sentimento de tristeza, porque a gente sabia que poderia fazer mais dentro de campo e sair daqui com os três pontos. Agora é trabalhar para conseguir as duas vitórias em casa e a classificação”, analisou.

Agora, pelas duas últimas rodadas da Copa Sul-Americana, o Galo vai receber o Caracas e o Cienciano em casa. As partidas serão na próxima quinta-feira (15) e no dia 29 de maio, respectivamente. Mas o próximo desafio será pelo Campeonato Brasileiro, onde encara o Fluminense no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada, na reabertura da Arena MRV.

