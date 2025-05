Com gol nos acréscimos, Athletico arranca empate com Chapecoense pela Série B

Com gol de pênalti aos 54 minutos do segundo tempo, o Athletico arrancou empate por 1 a 1 com a Chapecoense na noite desta quinta-feira (8), em Curitiba, na abertura da sétima rodada da Série B do Brasileiro. O meia Giuliano converteu a cobrança dez minutos após o lateral paraguaio Walter abrir o placar para os visitantes em falha do goleiro Mycael na Ligga Arena.

Alan Kardec ainda desperdiçou um pênalti quando o placar estava sem gols. O goleiro Léo Vieira, que já defendeu o Furacão, acertou o canto e realizou a defesa. O jogo marcou, ainda, a estreia do português João Correia como técnico interino.

As melhores oportunidades foram da Chapecoense, e o atacante Mário Sérgio chegou a balançar a rede para os catarinenses depois de excelente jogada do meia Giovanni Augusto. Entretanto, o VAR interferiu e apontou o impedimento milimétrico na jogada. Além disso, Belezi salvou um lance em cima da linha.

O resultado mantém a crise no Athletico, que segue em nono lugar, agora com dez pontos. Entretanto, oo paranaenses podem perder posições no decorrer da rodada. Já a Chape aparece logo acima, na oitava colocação, com a mesma pontuação.

Jogos da 7ª Rodada

Quinta-feira (8)

Athletico-PR 1×1 Chapecoense

Sábado (10)

Avaí x Atlético-GO – 16h

Goiás x Coritiba – 18h30

Domingo (11)

Criciúma x Volta Redonda – 16h

Cuiabá x Operário-PR – 18:30

Novorizontino x Ferroviária – 18h30

Segunda-feira (12)

Botafogo-SP x Athletic Club – 19h

Amazonas x CRB – 21h

Quarta-feira (14)

Remo x Vila Nova-GO – 19h

América-MG x Paysandu – 19h30

