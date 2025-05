Renato Augusto analisa retorno e aponta fatores para a derrota do Fluminense

Renato Augusto entrou no intervalo da partida contra o San José - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense perdeu sua invencibilidade na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (08), o Tricolor acabou perdendo pelo placar mínimo para o San José, da Bolívia, e ficou na segunda colocação do seu grupo.

A partida não trouxe apenas notícias ruins para o torcedor tricolor. Depois de três meses, Renato Augusto voltou a atuar pela equipe. O meia entrou no intervalo e jogou bem ao longo da segunda etapa. Após a partida, o jogador fez uma análise do seu retorno e também dos fatores que levaram a equipe à derrota.

“Primeiro fico feliz de voltar, muito tempo parado. Uma cirurgia que não é fácil. É chata. Não era nessas condições que gostaria, mas para quem está em ritmo de jogo é difícil, imagina para quem está voltando? Com cuidado, poderíamos sair com resultado melhor. Faltou um pouco de entrosamento”, afirmou, em entrevista ao canal Paramount+.

A partida serviu para Renato Gaúcho, que nem sequer viajou para La Paz, fazer observações na equipe, com atletas que vêm atuando pouco. Para Renato Augusto, o Fluminense conseguiu apresentar coisas boas e ruins, que podem ajudar no trabalho do treinador.

“Acho que temos coisas positivas e negativas. Coisas que vão deixar ele (Renato) feliz e outras não. Coisas que precisamos ajustar”, ressaltou.

