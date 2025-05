Auxiliar do Fluminense destaca dificuldades na altitude após derrota: ‘Demora para se adaptar’

O Fluminense tropeçou pela primeira vez na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (09), o Tricolor conheceu sua primeira derrota no torneio, ao perder para o San José, da Bolívia, por 1 a 0, em La Paz.

Mais uma vez, o Flu viajou com um time mais alternativo. A mudança esteve presente até no comando da equipe, já que Alexandre Mendes, auxiliar de Renato Gaúcho, estava na beira do gramado. O treinador na Bolívia enfatizou a dificuldade da equipe em conseguir se adaptar à altitude, que resultou em um começo de jogo ruim do Tricolor.

“Em princípio em relação à altitude, que os atletas demoram a se adaptar à velocidade da bola, à maneira de bater na bola. Isso tudo foi falado, tentando minimizar. Mas, nos primeiros minutos, a gente notava uma falta de ação em função da própria altitude e da velocidade da bola”, pontuou.

Com a adaptação realizada ao longo do jogo, o Fluminense cresceu e conseguiu criar suas oportunidades, principalmente na segunda etapa. É a visão de Mendes, que valorizou a velocidade pelas pontas, o jeito compacto do time jogar, mas lamentou a ausência de efetividade no ataque.

“Tivemos volume de jogo, aceleração pelos lados, aproximação dos meias e dos volantes, mas não foi suficiente para a gente finalizar ao gol. Tivemos situações reais, mas não tivemos a capacidade de botar a bola para dentro”, ressaltou.

