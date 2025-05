Apesar de derrota na Colômbia, Roger cita Inter ‘no controle’ por classificação na Libertadores

Roger Machado está certo de que o Inter ainda depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libetadores. Na noite desta quinta-feira (8), o time gaúcho perdeu por 3 a 1 para o Atlético Nacional, na Colômbia, e caiu para a terceira posição do Grupo F.

“Temos o controle de estar nas nossas mãos ainda (a classificação). Temos dois jogos e as vitórias nesses jogos nos dá a classificação. Nesse momento, estando atrás, gera uma preocupação externa. Mas no ambiente acreditamos que está tudo na nossa mão”, iniciou ele, em coletiva no Atanasio Girardot, em Medellín.

O comandante colorado destacou o alto nível das equipes que disputam o “grupo da morte” da competição continental.

“É um grupo que desde o início se mostrou bem equilibrado e as equipes têm perdido pontos dentro e fora de casa”, avaliou.

O Internacional volta a jogar pela Libertadores na próxima quinta-feira (15), quando visita o Nacional às 19h (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai. Antes, porém, o time gaúcho encara o Botafogo no domingo (11), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe do Beira-Rio soma cinco pontos, um atrás do Atlético Nacional, segundo colocado. O Bahia lidera com sete pontos, enquanto o Nacional ocupa a lanterna da chave, com quatro somados. Os uruguaios, contudo, ainda têm chances de classificação e jogarão a vida contra os brasileiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.