São Paulo avança para manter dupla até o final do ano

O São Paulo avançou para manter o zagueiro Ruan Tressoldi e o volante Marcos Antônio no elenco. A dupla está emprestada até o dia 30 de junho, mas o clube tenta estender este período até o final do ano, com compra obrigatória na próxima temporada. E segundo o diretor de futebol, Carlos Belmonte, as negociações caminham para um final feliz.

Em entrevista ao programa ‘Zona Mista’, do jornalista André Hernan, o cartola comentou como anda as negociações. Além disso, destacou o profissionalismo da dupla que vem performando muito bem, mesmo com o contrato próximo do fim.

“Estamos caminhando muito bem para a permanência dos dois atletas aqui. Nesse momento não tem nada fechado ainda, mas o Marcos Antônio está mais avançado, com as conversas andando num ritmo mais rápido. Para o Ruan, também estão andando, nós temos muita convicção de que eles são importantes e temos muito otimismo de que eles possam continuar com a gente”, disse Belmonte.

“O Ruan e o Marcos Antônio nunca pararam de treinar, mesmo não jogando, sempre procuraram a oportunidade nos treinamentos. Isso dá confiança para o treinador, porque sabe que no treino o jogador vai bem. Nós estamos fazendo um formato, por causa da questão orçamentária, para tentar empurrar o pagamento um pouco mais para frente. […] O que deve acontecer nos dois casos é um novo empréstimo por mais um ano com a compra obrigatória no ano seguinte”, completou.

Dupla cresce no São Paulo após onda de lesões

O curioso é que Marcos Antônio e Ruan Tressoldi não eram unanimidades no São Paulo e estavam longe de serem titulares. Contudo, a onda de lesões recentes que atingiram o clube, fizeram com que a dupla tivesse mais oportunidades e, enfim, se firmasse.

O volante foi titular em oito das últimas dez partidas do Tricolor, somando 15 jogos na temporada e duas assistências. Já o zagueiro esteve na equipe inicial em seis dos últimos oitos compromissos, engatando sua maior sequência na temporada com 12 jogos disputados.

Marcos Antônio virou titular após a lesão de Pablo Maia, enquanto Ruan Tressoldi aproveitou a contusão de Arboleda para engatar sequência. No último compromisso, contra o Alianza Lima, pela Libertadores, a dupla que estava no departamento médico voltou a ser relacionada, mas não atuou. Assim, fica a expectativa se Zubeldía vai manter o time que vem correspondendo ou os antigos titulares vão retomar seu espaço.

