Guga aponta percalços do Fluminense em partida na altitude: ‘Perdemos o gás’

Com um elenco repleto de jovens e reservas, o Fluminense sucumbiu diante do San José, na altitude de mais de 3 mil metros de La Paz, na Bolívia. Assim, a equipe perdeu por 1 a 0 e agora ocupa a segunda colocação do Grupo F da Sul-Americana, atrás do Once Caldas (COL). Na saída de campo, o lateral Guga destaca a falta de ritmo e entrosamento da equipe reserva e as dificuldades de atuar na altitude.

“Jogar aqui é sempre muito difícil. Nós tentamos e acho que fizemos um bom jogo. É claro que conforme o tempo vai passando, nós perdemos o gás. Por uma infelicidade nossa, perdemos a bola no meio de campo e tomamos o contra-ataque. Era algo que tínhamos que ter cuidado. Era um time que não vinha jogando, sem ritmo”, disse.

“Mesmo assim,, o time está de parabéns pela luta e entrega. Agora, é pensar no próximo domingo, para mais uma decisão. Futebol é assim, temos que estar preparados para os objetivos. Semana que vem temos mais uma batalha e vamos buscar essa classificação”, completou.

O Fluminense perdeu a chance de garantir a classificação e fica em segundo no grupo F, com sete pontos, dois atrás do Once Caldas, que lidera a chave. O GV San José conseguiu sua primeira vitória e chega a quatro pontos, enquanto o Unión Española amarga a lanterna, com dois.

Por fim, no próximo domingo (11), o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe visita o Atlético-MG, na Arena MRV, às 17h30 (de Brasília), pela 9ª rodada.

