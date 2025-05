?? espera do 3º filho com Rihanna, A$AP Rocky mantém conversas para comprar clube inglês

A$AP Rocky e Rihanna estão a espera do terceiro filho. Em meio a uma nova gestação, o rapper mantém as conversas para concluir a compra do Tranmere Rovers, clube de futebol da quarta divisão inglesa.

Vale lembrar que o rapper, inocentado dos crimes de agressão e disparo de arma de fogo, faz parte de um consórcio e que negocia há cerca de seis meses, a aquisição de mais de 80% das ações do time.

Assim, Rakim Athelston Mayers, conhecido como A$AP Rocky, tem participado ativamente das tratativas com os donos do clube, Mark e Nicola Palios, junto aos representantes. Apesar do otimismo quanto ao desfecho da negociação, as conversas estavam travadas justamente devido ao julgamento do rapper, pai dos filhos de Rihanna. Acredita-se que as tratativas devam avançar consideravelmente nos próximos dias visto o veredito do caso judicial.

Dessa forma, de acordo com o “Sky Sports”, caso o acordado se mantenha, o rapper se tornará proprietário de mais de 80% das ações do Tranmere por 15 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 89 milhões. Os investidores indonésios do Santini Group devem manter sua participação minoritária na equipe.

Tranmere Rovers

O clube atualmente pertence ao ex-chefe da Associação de Futebol, Mark Palios, e passa por momentos difíceis em sua história. Rebaixado à quarta divisão, a equipe figura na 22ª colocação da League Two – com 28 pontos em 93 disputados – e só fica à frente do Morecambe e Carlisle United.

A equipe inglesa não conseguiu se recuperar do baque do rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Inglês, na temporada 2019/20, e passou a lutar contra o fim. Nesse sentido, a ideia do rapper é resgatar o clube e seguir por uma linha semelhante a dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que compraram o Wrexham em 2020.

O clube do País de Gales passava por dificuldades severas quando foi comprado, bem como os ingleses atualmente. Acontece que o Wrexham conquistou dois acessos seguidos nos três primeiros anos após a aquisição e chegaram à terceira divisão no ano passado.

Julgamento de A$AP Rocky

O rapper acabou inocentado em julgamento em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelo crime de agressão com arma de fogo. Rakim Mayers era acusado de atirar contra seu ex-amigo Terell Ephron, mais conhecido como A$AP Relli, no dia 6 de novembro de 2021.

Os dois discutiam na Hollywood Boulevard quando o rapper supostamente apontou uma arma em direção à cabeça e ao estômago de Ephron. O acusador alegou ferimentos à mão, causados de raspão por uma das supostas balas, enquanto a defesa do artista afirmava se tratar de uma arma cenográfica – usada para interromper a briga.

Duas semanas de julgamento, e o júri de Los Angeles levou três horas para chegar ao veredito unânime. O rapper reiterava sua inocência e poderia pegar até 24 anos de prisão em caso de condenação pelo caso. Ele chegou, inclusive, a negar uma proposta de acordo.

Três filhos com Rihanna

O casal de artistas vai ter o terceiro filho em breve. A musa pop apareceu com um barrigão no Met Gala na última segunda-feira (5), anunciando sua gravidez.

Aliás, durante uma entrevista ao programa de televisão americano Late Night With Seth Meyers, o Rapper respondeu algumas perguntas sobre o bebê e acabou dando uma pista do nome.

“Seus dois primeiros filhos têm nomes com ‘R’. Obviamente, você e Rihanna têm nomes com ‘R'”, disse Seth, apresentador do programa. “É certo que o terceiro terá um nome com “R”? Assim, em resposta, A$AP Rocky foi direto: “Com certeza”. Rihanna e A$AP são pais de RZA, de dois anos, e Riot Rose nasceu em 1 de agosto de 2023 e só tem pouco mais de 1 ano de diferença do irmão.

