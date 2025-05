Conversando com Adidas, Corinthians já aprovou uniformes de 2026 com a Nike

A fornecedora esportiva do Corinthians virou um dos grandes assuntos nesses últimos dias. Afinal, com um contrato com a Nike, empresa americana de material esportivo desde 2003, o Timão estaria aberto a trocar de empresa e negocia com uma de suas maiores concorrentes, a alemã Adidas, para o início de 2026.

Contudo, um detalhe chama a atenção. Apesar de estar negociando com a Adidas para a próxima temporada, o Corinthians já tem os uniformes para 2026 prontos e com os layouts aprovados pelo clube e pela Nike.

O contrato entre Corinthians e a Nike foi renovado automaticamente pela empresa até dezembro de 2029. Uma cláusula unilateral permitia à fornecedora ampliar a parceria sem a anuência do clube, que há anos está insatisfeito com a distribuição do material. Torcedores reclamaram da falta de reposição do segundo uniforme all black, versão de jogador, que se esgotou rapidamente e não voltou aos estoques em quantidade suficiente. Contudo, mesmo com o desgaste, ambas as partes sustentam a parceria para a próxima temporada.

Um rompimento pode provocar complicações jurídicas para o clube diante do contrato vigente que impede negociação com terceiros. Por outro lado, o Timão vê brechas no contrato para romper a parceria no fim do ano, sem multa ou disputa judicial.

Corinthians otimista com acordo

Além disso, existe um otimismo entre as duas partes (Corinthians e Adidas) para que o acordo saia. Contudo, este tipo de contrato precisa passar pelos órgãos fiscalizadores do clube. O Conselho de Orientação (Cori) nega ter recebido qualquer proposta de fornecedora recentemente.

