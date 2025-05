As melhores campanhas na fase de grupos da Sul-Americana

Equipe do zagueiro Fabio Pereyra, o Huracán leva vantagem em critério de desempate - (crédito: Foto: Divulgação/CA Huracán)

Da mesma forma que acontece na Libertadores, a Sul-Americana está na reta final da fase de grupos e, consequentemente, também a definição das 16 campanhas que avançam de fase. Seja diretamente para as oitavas de final ou para o playoff onde enfrentam um terceiro colocado vindo das chaves da Libertadores.

Apenas uma equipe, o Mushuc Runa, entrou na quarta rodada com a chance de sustentar um aproveitamento de 100%. Todavia, o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, além de eliminar o time mineiro, também tirou a sequência perfeita dos equatorianos.

Desse modo, a disputa pela melhor campanha entre os líderes da primeira fase se tornou consideravelmente acirrada. Nesse sentido, são quatro equipes com dez pontos onde, no critério de desempate do saldo de gols, quem sobressai é o Huracán.

Em relação a participação dos brasileiros, o panorama não é necessariamente animador. Isso porque nenhum deles ocupa a ponta de suas chaves e, caso a fase de grupos terminasse hoje, equipes como Vitória e Corinthians estariam eliminadas. Além disso, os outros quatro representantes (Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco) teriam de jogar o playoff para seguirem sonhando com o título.

Ranking das campanhas na primeira fase da Sul-Americana

Líderes

1° – Huracán – 10

2° – Universidad Católica de Quito – 10

3° – Mushuc Runa – 10

4° – Godoy Cruz – 10

5° – Once Caldas – 9

6° – Lanús – 8

7° – Guaraní – 8

8° – Cienciano – 6

Segundos colocados

9° – Palestino – 9

10° – Grêmio – 8

11° – Fluminense – 7

12° – Independiente – 6

13° – América de Cali – 6

14° – Atlético-MG – 5

15° – Vasco – 5

16° – Cerro Largo – 4