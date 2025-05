Churrasco, viagens e sem noitada: Gabigol revela sua rotina desde que chegou ao Cruzeiro

Gabigol completou, na última semana, quatro meses que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro. No entanto, desde que chegou a Raposa, quase não aparece na mídia, a não ser pelos gols – ele é o artilheiro do time na temporada e foi o autor do gol na vitória contra o ex-clube no último domingo (4) pelo Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao podcast do Cruzeiro, o atacante revelou detalhes da sua vida na sua nova mansão em um condomínio fechado de alto padrão em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

“Moro sozinho, tenho a Rosa, que cuida de mim em casa, minha cozinheira que cuida de mim lá em casa, faz a dietinha, toda certinha. Vários momentos meus amigos vêm para cá, os de Santos, os do Rio (de Janeiro). Meus pais passaram uma semana comigo, foram embora hoje de manhã. Eles moram em Santos. A gente mora um pouco mais afastado, em Nova Lima. Tem a hortinha do meu pai lá, que a gente come tudo da horta. Minha mãe ama um shopping. Gostou dos shoppings daqui. Isso tem refletido em campo, tenho tido mais calma. Tenho melhorado bastante, acho que também pela cidade”, disse.

Gabigol longe das noitadas

Gabigol revelou que não curtiu uma noitada ainda, mas que pretende em breve aparecer em uma. Ele contou ainda que esteve presente em uma partida de vôlei pela Superliga Feminina.

“Vira e mexe tento conhecer algumas coisas da cidade. Restaurantes, que é o que eu gosto mais. Ainda não tive tempo para curtir uma noite aqui em BH, mas quando tiver um show, alguma coisa, vou aparecer. Fui no vôlei feminino. Mas tem sido muito boa, muito calma”, contou.

Além disso, o atacante disse que quando tem folga, costuma a ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo e afirmou que gostou de Belo Horizonte, principalmente da comida.

“Quando tem alguma folga, vou para o Rio ou São Paulo. Mas (gostei de BH) principalmente da comida. A comida é muito boa. Eu gosto mais do tropeiro. Difícil escolher um. Acho que é o que mais gosto. O pão de queijo também é muito bom. Difícil escolher um. Mas o feijão tropeiro é o clássico”, afirmou.