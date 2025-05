Xabi Alonso se despede do Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen anunciou nesta sexta-feira (9) que o técnico Xabi Alonso está de saída após mais de dois anos e meio no comando. O clube alemão informou que atendeu ao pedido do espanhol para encerrar o contrato, que era válido até o meio de 2026. Com isso, o caminho fica livre para um possível acerto com o Real Madrid.

Durante uma coletiva de imprensa, o treinador comentou a decisão.

“Nesta semana, eu e o clube concordamos que os dois últimos jogos da temporada serão os meus últimos como técnico do Bayer Leverkusen. Agora é o momento certo para anunciar essa decisão. Ainda não é hora de falar sobre o futuro”, disse o treinador de 43 anos, evitando confirmar se irá para o Real Madrid.

Além disso, Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, disse que só irá comentar seu futuro no dia 25 de maio, após a última rodada do Campeonato Espanhol.

After almost two-and-a-half years, and during the most successful period in the club’s history, our head coach, @XabiAlonso, will leave #Bayer04 at the end of the season. pic.twitter.com/SinXlkWJIJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025

Dessa maneira, Xabi Alonso se despede em casa neste fim de semana, contra o Borussia Dortmund, e encerra sua passagem pelo clube fora de casa, na partida contra o Mainz.

“Tenho um enorme agradecimento ao Bayer, aos jogadores, à comissão técnica, a todos os funcionários do clube e, por último, mas não menos importante, aos torcedores incríveis”, declarou Alonso ao site oficial do clube.

“Nosso sucesso foi fruto de um excelente trabalho em equipe. Esse clube, que confiou em mim de forma excepcional, merecia conquistar o título alemão pela primeira vez”, completou.

“Minha gratidão e admiração vão para todos que contribuíram para essa conquista, incluindo a vitória na Copa. O Bayer está pronto para o futuro. O momento é positivo e tenho certeza de que continuará assim. Vou acompanhar com muito entusiasmo”, concluiu.

