Flamengo tem dois desfalques e duas dúvidas para duelo com o Bahia

De la Cruz em ação com a camisa do Flamengo na temporada - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Após o empate com o Central Córdoba, pela Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe mede forças neste sábado (10), com o Bahia, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 8ª rodada. No entanto, o técnico Filipe Luís terá dois desfalques certos para o confronto.

Um deles trata-se de Matias Viña, que segue em recuperação de grave lesão no joelho direito. No momento, ele tem evoluído no tratamento, sem pular etapas, para voltar mais forte aos gramados.

Dessa forma, ele tem chances de voltar a atuar ainda neste mês de maio, porém não contra o Esquadrão Tricolor. Além disso, De La Cruz cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos e também está fora de combate.

O técnico Filipe Luís também não sabe se poderá contar com outros dois jogadores: Everton Cebolinha e Gonzalo Plata. Nesse sentido, o ponta esquerda apresentou incômodo na panturrilha, o equatoriano segue em recuperação de um edema ósseo no joelho direito. O último treinamento irá definir a equipe titular, quando a dupla será reavaliada.

Por fim, depois do revés para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o Rubro-Negro soam 14 pontos, dois a menos que os líderes Palmeiras e Red Bull Bragantino. Agora, o time carioca tenta se recuperar e voltar à ponta da classificação.

