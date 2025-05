Confronto entre Fortaleza e Juventude mostra sucesso em projetos após passado na Série B

LEIA MAIS: Conversando com Adidas, Corinthians já aprovou uniformes de 2026 com a Nike

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado (10), no estádio Presidente Vargas, pela oitava rodada do Brasileirão. Mais do que os três pontos em jogo, o duelo simboliza a reviravolta de duas equipes que, há sete anos, disputavam a Série B e hoje brigam por protagonismo na elite do futebol nacional.

No entanto, o histórico do confronto aponta um favoritismo para o Leão do Pici. Em 20 partidas, entre todas as competições, são nove vitórias do Fortaleza, nove empates e duas vitórias do Papão. Aliás, atuando no Castelão, foram 10 jogos – sendo três vitórias dos donos da casa e três empates.

O clube vive um dos momentos mais marcantes de sua história. Vale lembrar, portanto, que em 2017, a equipe ainda disputava a terceira divisão nacional. Mas a chegada de Marcelo Paz, hoje CEO da equipe, mudou o rumo do Fortaleza.

Com o mandatário, o clube tem alcançado resultados expressivos nos últimos anos. Dentre eles, o título da Série B, o acesso à Série A, a conquista do Campeonato Cearense por cinco temporadas consecutivas (2019-2023), a melhor campanha em sua história no Brasileirão (4º lugar em 2024) e a classificação para a Libertadores da América por três anos seguidos, se tornando o primeiro time nordestino a alcançar esse feito.

Aliás, a Sports Value, em dezembro do ano passado, apontou o Fortaleza como o quarto time nacional com maior crescimento entre 2020 e 2024 com uma valorização de 197%. Em 2023, o clube também obteve a maior receita já registrada por um time nordestino ao faturar um montante de R$371 milhões. Além disso, no início desta temporada, o Leão fechou o maior acordo de patrocínio da sua história com a Cassino, empresa de apostas que pertence ao Grupo Ana Gaming, com contrato válido até dezembro de 2026.

Juventude após acesso

Pelo lado visitante, o Juventude vive uma fase de crescimento desde o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2023. O clube aposta em investimentos de longo prazo para se consolidar na elite, com foco em melhorias de infraestrutura e logística.

O estádio Alfredo Jaconi, por exemplo, passou por reformas nas arquibancadas e vestiários. Ademais, também teve a instalação de placas para gerar energia solar e que proporciona uma economia anual de R$180 mil ao clube.

Com 50 anos de história, a casa do Verdão se destaca também pela qualidade do gramado, considerado um dos melhores do país. O cuidado com o “tapete” é prioridade do clube. Assim, a manutenção é feita por uma equipe especializada, formada por seis funcionários e uma agrônoma que presta consultoria e faz visitas regulares ao estádio.

Além disso, o Juventude planeja inaugurar, em junho, um novo prédio do CFAC (Centro de Formação de Atletas e Cidadãos), onde treinam as equipes profissional e de base. O complexo contará com cinco edifícios em uma área de 29 hectares, incluindo cinco campos de futebol, setor administrativo das categorias de base e da Escola de Futebol, além de estrutura completa com vestiários, academia, salas de fisioterapia, fisiologia, análise de desempenho e espaços destinados à comissão técnica.