Ex-zagueiro do Santos é detido por tráfico de drogas no Paraguai

Ex-zagueiro do Santos, Manzur é detido por tráfico de drogas no Paraguai - (crédito: Foto: Gentileza/Polícia Nacional)

Julio César Manzur, ex-zagueiro com passagem pelo Santos e pela seleção do Paraguai, acabou detido na quarta-feira (07) durante uma operação policial em Luque, na região metropolitana de Assunção. Realizada por gentes do Departamento Especializado de Combate ao Narcotráfico e Crimes Conexos, a ação investiga o envolvimento do ex-atleta em atividades ligadas ao tráfico de drogas.

De acordo com as autoridades, Julio César acabou detido no momento em que chegava à residência de um conhecido. Os agentes encontraram uma caixa térmica com seis quilos de substância similar à cocaína durante a abordagem. Além disso, a operação ainda resultou na apreensão de uma caminhonete, uma pistola e seis aparelhos celulares.

Defesa de Manzur

Detido, o ex-zagueiro alegou inocência em entrevista ao canal paraguaio ‘Telefuturo’. “Eu só trouxe o rapaz com o meu veículo. Estivemos aqui dez minutos até que começou a operação policial”, declarou. Ele explicou, ainda, que estava sentado na caminhonete ouvindo a transmissão da partida entre Cerro Porteño e Palmeiras pelo rádio no momento da ação.

O ex-jogador afirmou que apenas ofereceu carona a um conhecido e que desconhecia a existência da droga dentro do veículo. “Estou muito tranquilo, porque a verdade sempre vem à tona”, declarou, tentando se desvincular das acusações.

Ligações com torneios de piki vóley

A investigação que resultou na prisão do ex-zagueiro teve origem em denúncias sobre o uso de eventos esportivos, especialmente torneios de piki vóley — variação local do futevôlei — como fachada para o comércio de entorpecentes. Manzur, conhecido por apoiar essa modalidade, passou a ser alvo das autoridades por possível conexão com esse tipo de atividade.

Além do ex-jogador, dois outros homens que estavam no local também foram presos e seguem sendo investigados por envolvimento na mesma rede criminosa.

Passagem pelo Santos

Julio César, atualmente aos 44 anos, teve uma carreira de destaque no futebol sul-americano. No Brasil, defendeu o Santos em 2006, onde disputou 49 partidas e marcou dois gols. No Paraguai, passou por clubes como Cerro Corá, Guaraní, Libertad e Olimpia. Também atuou no exterior, com passagens por Pachuca e León, no México, e pelo Tigre, na Argentina.

Pela seleção paraguaia, disputou 32 partidas e marcou um gol. Integrou o elenco que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, e participou da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Jogou também nas edições de 2004 e 2007 da Copa América, consolidando sua presença no cenário internacional.

Próximos desdobramentos

O caso provocou forte repercussão nas redes sociais e na imprensa paraguaia, gerando surpresa entre torcedores que acompanharam a carreira do zagueiro. A prisão levantou discussões sobre os desafios enfrentados por ex-atletas após o fim da carreira profissional, principalmente em relação à reintegração social e suporte psicológico.

As investigações seguem em andamento e, eventualmente, novas informações sobre a extensão do envolvimento de Manzur e dos demais detidos devem ser divulgadas pelas autoridades paraguaias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.