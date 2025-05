Anthoni cita desgaste mental como um dos motivos para irregularidade do Inter

A queda de rendimento passou a interferir nos resultados do Inter nos últimos sete jogos. Após a derrota para o Atlético Nacional por 3 a 1, pela Libertadores o Colorado alcançou uma marca negativa no aspecto defensivo. Em seus últimos sete compromissos, sofreu 13 gols.

Assim, diante deste cenário, o goleiro Anthoni considera que o desgaste mental dos jogadores é uma das razões que influencia para o momento turbulento pelo qual o time passa na temporada.

“Tem muito mérito do adversário também, mas tem um cansaço mental, uma questão de acúmulo de jogos, de cansaço físico e de alguma maneira tu vai dispersando, o foco não fica como era antes. Mas seguimos trabalhando e com a cabeça no lugar”, disse.

“Temos que buscar soluções para resolver esse problema e poder voltar a vencer. Voltando a vencer, a confiança também começa a se restabelecer. Esse grupo vai dar resposta”, complementou o goleiro do Inter.

Por sinal, nos últimos sete jogos, o Colorado soma apenas duas vitórias, dois empates e três derrotas. Tal período leva em consideração partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Inclusive em um momento decisivo que pode definir como será a sequência da temporada para o time gaúcho.

Assim, o técnico Roger Machado terá o desafio para encontrar soluções, principalmente no torneio continental. Afinal, a derrota para o oponente colombiano fez o Inter cair para a terceira colocação, ao estacionar nos cinco pontos.

Inter ainda sonha com classificação para as oitavas da Libertadores

A equipe ainda tem condições de se classificar para as oitavas de final da Libertadores como líder. Porém, para ter sucesso nesta tarefa precisará vencer o Nacional, no Uruguai, que está em recuperação no torneio, e o Bahia, primeiro colocado do Grupo F.

Antes disso, o Internacional precisará voltar as atenções para o Brasileirão. O time, aliás, foi apontado como um dos postulantes ao título ao início da disputa. Contudo, pelo período de oscilação se encontra apenas na nona colocação. Em seu compromisso seguinte, o Colorado enfrentará o Botafogo, no domingo (11), às 20h, no Nilton Santos.

