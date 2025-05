Apesar do revés, Fluminense depende apenas de si para se classificar em primeiro

Com o revés por 1 a 0 para o San José, o Fluminense deixou escapar a liderança do Grupo F da Sul-Americana, que agora é do Once Caldas (COL). Mesmo com a derrota em La Paz, na Bolívia, o Tricolor depende apenas de si para ficar com o primeiro lugar e garantir a vaga direta nas oitavas de final.

Afinal, no momento, a equipe carioca soma 7 pontos, dois a menos que o time colombiano. No entanto, terá pela frente dois jogos no Maracanã para avançar sem precisar dos playoffs com os adversários que vierem da Libertadores (os que ficarem em terceiro em seus respectivos grupos).

Caso vença as duas partidas, os comandados do técnico Renato Gaúcho ficarão com 13 pontos. No dia 14, próxima quarta-feira, o Flu encara o Unión Española, às 19h (de Brasília). Na sequência, duas semanas depois, a equipe mede forças com o Once Caldas (COL), dia 29, às 21h30 (de Brasília), novamente no Rio de Janeiro.

A estratégia nas últimas duas partidas foi levar a campo um time repleto de jovens e reservas. Inclusive, o técnico Renato Gaúcho não embarcou com o elenco para o Chile e a Bolívia e deu lugar ao auxiliar Alexandre Mendes. O Tricolor, então, fez apenas um ponto nesses dois jogos.

Definição também pela Copa do Brasil

Em meio a esses confrontos, o time terá que definir sua vida na Copa do Brasil no próximo dia 21 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, contra a Aparecidense. Assim, no confronto de ida, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Keno, no Rio de Janeiro.

