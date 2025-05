Reforço do Botafogo, Wendel, lesionado, deve voltar em junho

Wendel é aguardado no Mais Tradicional com muita expectativa - (crédito: Foto: Divulgação/Zenit )

Se a bruxa está solta no elenco do Botafogo, com diversas lesões nos últimos dias, ao menos, a torcida do clube alvinegro teve uma boa notícia nesta sexta-feira (9). Reforço, o volante Wendel deve estar à disposição do Mais Tradicional no Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Glorioso estreia na competição, em Seattle, contra o Seattle Sounders, no dia 15 do próximo mês.

Ainda a serviço do Zenit, Wendel se lesionou no último fim de semana. Deixou, assim, todo mundo em estado de alerta. O presidente do clube russo, Alexander Medvedev, revelou que a contusão na coxa direita do jogador não é grave e já estipulou um prazo para o retorno do volante.

“Wendel ficará fora devido a uma lesão até o final do mês. Onde for preciso ele lá estará. Ele está no momento em São Petersburgo”, disse o mandatário, em entrevista ao portal “Championat”.

A expectativa, na Rússia, é que Wendel dispute a Superfinal da Copa da Rússia, no dia 1º de junho, se o Zenit passar pelo CSKA, na próxima quarta-feira (14), na final da RPL Path. Em seguida, ele estará apto para vestir a camisa do Botafogo e até estrear com o Ceará, caso tenha condições físicas, no dia 4/6, contra o Ceará, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

O Zenit ainda tem outros compromissos, na luta pelo título do Campeonato Russo, contra Dínamo Makhachkala, neste sábado (10), Rostov (18) e Akhmat Grozny (24). Wendel será, portanto, baixa nesta sequência.

O volante custou 20 milhões de euros (R$ 125 milhões na cotação da época) ao Botafogo. A partir do dia 2 de junho, data da abertura da nova janela de transferências, o Glorioso já poderá inscrevê-lo nas competições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.