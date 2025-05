Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, escalações e arbitragem

A penúltima rodada do Campeonato Alemão terá sequência neste sábado (10). O já campeão Bayern recebe o Borussia Mönchengladbach às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 33ª rodada da Bundesliga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Rede TV.

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern conquistou o título do Campeonato Alemão de forma antecipada e aparece na liderança com 76 pontos. Na última rodada, os Bávaros ficaram no empate por 3 a 3 com o RB Leipzig e um tropeço do Leverkusen confirmou o título para a equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany.

Contudo, o Bayern segue com alguns jogadores no departamento médico do clube. Dessa maneira, Hiroki Ito, Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo deste sábado.

Como chega o Borussia Mönchengladbach

Por outro lado, o Mönchengladbach é o 9º colocado da Bundesliga e somente cumpre tabela nesta reta final de temporada. O clube não tem mais chances de classificação para as próximas competições europeias e, ao mesmo tempo, não corre risco de rebaixamento.

Além disso, o time comandado pelo técnico Gerardo Seoane vem de um empate por 4 a 4 contra o Hoffenheim na rodada passada.

Por fim, o Mönchengladbach também enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo deste sábado. Isto porque Nico Elvedi, Marvin Friedrich, Moritz Nicolas, Nathan N’Goumou e Niklas Swider estão lesionados e desfalcam o time na Allianz Arena.

Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach

33ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sábado, 10/05/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

Bayern de Munique: Jonas Urbig, Sacha Boey, Josip Stanisic, Eric Dier, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer, Leroy Sané, Michael Olise, Sèrge Gnabry, Thomas Müller. Técnico: Vincent Kompany.

Borussia Mönchengladbach: Jonas Omlin, Joe Scally, Fabio Chiarodia, Ko Itakura, Lukas Ullrich, Julian Weigl, Rocco Reitz, Franck Honorat, Kevin Stoger, Robin Hack, Tim Kleindienst. Técnico: Gerardo Seoane.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE).

