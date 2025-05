Lazio x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano. Neste sábado (10), Lazio e Juventus se enfrentam às 13h (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Calcio. A bola rola no Estádio Olímpico de Roma e coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga na próxima edição da Champions.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Lazio

Em casa, a Lazio terá a oportunidade de vencer um concorrente direto por uma vaga no G-4 do Campeonato Italiano. Isto porque o clube da capital está na 6ª posição, com os mesmos 63 pontos da Juventus e Roma, 4ª e 5ª colocadas respectivamente.

Além disso, o critério de desempate no Campeonato Italiano é o confronto direto. Ou seja, quem vencer o duelo deste sábado dá um grande passo para buscar a vaga no G-4.

Ao mesmo tempo, a Lazio vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Empoli. No entanto, a notícia ruim é que o time vem de cinco empates seguidos como mandante no Campeonato Italiano.

A boa notícia para o técnico Marco Baroni, no entanto, é que ele poderá contar com os retornos de Lazzari e Nuno Tavares, recuperados de lesão, assim como Marusic. Porém, Hysaj, suspenso, é o desfalque confirmado para o jogo deste sábado.

Como chega a Juventus

Por outro lado, a Juve vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Bologna que complicou a vida da Velha Senhora na briga por uma vaga no G-4. Porém, o time segue vivo e aparece na 4ª posição com 63 pontos.

Contudo, o desempenho da Juventus fora de casa ainda preocupa os torcedores. Isto porque o time tem somente dois pontos conquistados nos últimos três jogos longe de seus domínios.

Além disso, a Juve precisa lidar com alguns problemas no elenco. Dessa maneira, Gatti, Bremer e Cambiaso estão fora por lesão, enquanto Kenan Yildiz, suspenso, completa a lista de desfalques. Por fim, a boa notícia fica por conta do retorno do atacante Vlahovic, recuperado de lesão, que pode reforçar o time vindo do banco, uma vez que Kolo Muani deve seguir no time titular.

Lazio x Juventus

36ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 10/05/2025, às 13h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA).

Lazio: Christos Mandas; Elseid Hysaj, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini; Nicolò Rovella, Mattéo Guendouzi; Gustav Isaksen, Luis Alberto, Mattia Zaccagni; Valentín Castellanos. Técnico: Marco Baroni.

Juventus: Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Renato Veiga, Nicolò Savona, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Timothy Weah, Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Nicolás González, Randal Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor.

Árbitro: Sarà Davide Massa (ITA).

