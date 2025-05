Vitor Eudes se destaca, mas não evita derrota do Fluminense: ‘Sabíamos das condições’

Vitor Eudes em ação com a camisa do Fluminense diante do San José, na Bolívia - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Apesar do revés por 1 a 0 para o San José, Vitor Eudes foi um dos destaques do Fluminense na partida. Afinal, o goleiro fez boas defesas e evitou que a equipe boliviana estufasse a rede em outras oportunidades. Na saída de campo, o arqueiro disse que a equipe sabia das condições de jogo, com a altitude, mas que deixou uma possível vitória escapar.

“A gente almejava os três pontos, é claro. Sabíamos das condições, da altitude e que o time iria sofrer bastante. Feliz por ter ajudado o time com as defesas, mas triste pelo resultado, Independente de quem entra em campo com a camisa do Fluminense, tem que sempre buscar a vitória”, disse

“Sabemos que o calendário é bem apertado. Por isso, o professor tem optado por rodar a equipe. Independente, iremos à Belo Horizonte para focar na vitória. Aqui com a altitude, o time deles acelera o jogo e ficamos chateados por perder esse jogo”, acrescentou.

O Fluminense perdeu a chance de garantir a classificação e fica em segundo no grupo F, com sete pontos, dois atrás do Once Caldas, que lidera a chave. O GV San José conseguiu sua primeira vitória e chega a quatro pontos, enquanto o Unión Española amarga a lanterna, com dois.

Por fim, no próximo domingo (11), o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe visita o Atlético-MG, na Arena MRV, às 17h30 (de Brasília), pela 8ª rodada.

