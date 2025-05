Filipe Luís e Everton Ribeiro se reencontram em Flamengo x Bahia

Filipe Luís e Everton Ribeiro fazem duelo à parte na partida entre Flamengo e Bahia, pela oitava rodada do Brasileirão, às 21h, no Maracanã. Neste sábado (10), os amigos vão se reencontrar, mas em lados opostos: o ex-lateral se tornou treinador do Rubro-Negro, enquanto o meia agora defende as cores do Tricolor. É o primeiro embate entre os dois desde a saída do time da Gávea.

Juntos, os dois somam 10 troféus coma a camisa do Flamengo. Tudo começou no emblemático ano de 2019, quando o Rubro-Negro venceu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Depois de quase quatro anos de sucesso, eles encerraram juntos seus ciclos como jogadores do time carioca.

O forte laço ultrapassou os muros do Ninho do Urubu. Afinal, na temporada passada, Everton Ribeiro não esteve em campo, pois estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Mesmo assim, ele foi ao Maracanã com sua família para encontrar o amigo Filipe Luís.

“Torço por ele, torço pela família dele e dentro de campo. Eu já vou mandar uma mensagem para ele antes do jogo, falar para ele deixar mais livre, né? Não me marcar tanto. Vai ser um um bom jogo, duas grandes equipes, dois grandes treinadores, e que a gente possa fazer uma grande partida e sair de lá vencedor”, disse Everton Ribeiro ao “ge”.

No entanto, Everton Ribeiro terá um grande desafio contra Filipe Luís. Com 11 derrotas seguidas, o Bahia não vence o Flamengo desde 2019. Para encerrar a série negativa, o camisa dez do Tricolor busca inspiração na recente vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque.

