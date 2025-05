Fernando Diniz terá enormes desafios no Vasco

Depois de dias de negociação, Fernando Diniz chegou a um acordo com a diretoria do Vasco e assumirá o comando do time. O treinador vai substituir Fábio Carille, demitido após menos de quatro meses no cargo. Essa será a segunda passagem de Diniz no clube: a primeira, na Série B, em 2021, acabou em demissão com apenas 12 jogos e a permanência do time na Segundona.

Ele vem com enormes desafios a enfrentar: o Gigante da Colina atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história e luta para se reerguer técnica e financeiramente. O elenco não tem a confiança da torcida e vem de uma desastrosa goleada de 4 a 1 para o inexpressivo Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

É fato que o novo treinador também tem a chance de resgatar o prestígio, após viver o ápice da carreira no Fluminese, pelo qual conquistou a Libertadores da América, em 2023, o maior título na carreira e o primeiro na história do clube. Interinamente na seleção brasileira, não conseguiu fazer um bom trabalho. Longe disso. Depois, no Cruzeiro, teve rápida passagem e saiu sem deixar saudade.

Pedrinho é fã de Diniz

Presidente do Vasco, Pedrinho já havia manifestado a sua admiração por Diniz. À época em que trabalhava como comentarista de futebol, várias vezes elogiou o estilo de jogo e a forma como conduzia suas equipes. E não escondia que queria trazê-lo depois da demissão de Carille.

O novo comandante terá muito trabalho à frente do Vasco. A equipe ocupa o 14° lugar na tabela do Campeonato Brasileiro e convive com muitos problemas internos. Não há dinheiro para reforços e os resultados precisam vir para ontem. Para quem contou na seleção brasileira com um enorme cardápio à disposição, agora será na base do prato-feito. Aos cruz-maltinos, resta a esperança de um bom tempero…

