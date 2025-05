Felipe Loureiro treinará o Vasco contra o Vitória

A segunda passagem de Felipe Loureiro como técnico interino do Vasco ainda não terminou. Afinal, o ídolo, que também atua como diretor técnico do clube, ficará à frente do time uma última vez antes que Fernando Diniz possa assumir o comando. Será neste sábado (10), contra o Vitória, em jogo no Barradão (BA), pela oitava rodada do Brasileirão.

O Vasco, aliás, já se encontra em Salvador, onde o confronto ocorre. A equipe chegou à capital baiana na última quinta-feira (8), dia seguinte ao vexame protagonizado na Sul-Americana, quando, com Felipe no comando, o Cruz-Maltino levou de 4 a 1 do modesto Puerto Cabello (VEN).

O Maestro assumiu a equipe logo após a saída do técnico Fábio Carille, demitido no dia seguinte à derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro (dia 27 de abril), no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O presidente Pedrinho não quis negociar com algum treinador antes de efetivar a demissão de Carille. Assim, Felipe precisou tentar “apagar o incêndio” antes das negociações por um novo comandante.

Passagem não foi boa

Dessa forma, treinou a equipe em três jogos diferentes – sem nenhuma vitória. Sua reestreia se deu contra o Operário, dia 1º de maio, em duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Vasco jogou muito mal e ficou apenas no 1 a 1, atuando no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Depois, jogando com o mando de campo, perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), no último domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. Por fim, derrota por 4 a 1 para o Puerto Cabello, pela quarta rodada da Sul-Americana, em Valência (VEN), na última quarta (7).

O novo técnico Fernando Diniz só começa os trabalhos no domingo (11), data que o time retorna ao Rio de Janeiro após duelar contra o Vitória. Assim, cabe a Felipe comandar mais uma vez a equipe cruz-maltina enquanto aguarda pela chegada do novo técnico efetivo. A expectativa é que Fernando Diniz reestreie pelo Vasco na terça (13), contra o Lanús (ARG), na Argentina, em jogo pela quinta rodada da Sul-Americana.

