Salah vence prêmio de melhor jogador da Premier League

Mohamed Salah foi eleito nesta sexta-feira (09) o melhor jogador da temporada na Premier League. O egípcio conquistou a eleição da FWA, a Associação de Jornalistas Esportivos Britânicos, com 90% dos votos. O Liverpool faturou o título da Premier League antecipadamente graças aos gols do camisa 11.

Salah, aliás, mais uma vez, brilhou defendendo o Liverpool e manteve a regularidade que o coloca como principal nome do clube desde sua chegada em 2018. Até o momento, ele marcou 33 gols e deu 23 assistências em 49 partidas. Na Premier League, competição vencida pelo time, o atacante balançou as redes 28 vezes e distribuiu 18 assistências.

VEJA: Após saída de Mbappé, Donnarumma destaca mudança na mentalidade do PSG

Desse modo, a votação da Associação de Jornalistas Esportivos Britânicos contou com mais de 900 votantes, e Salah dominou com 90% dos votos. Segundo informações, essa é a maior porcentagem já registrada para um jogador eleito como o melhor da competição. Na segunda colocação, outro atleta do Liverpool, o defensor Van Dijk, assegurou seu lugar.

Salah iguala Henry

Por sua vez, o atacante Isak, do Newcastle, fechou o pódio em terceiro lugar. O primeiro britânico na lista foi o volante Rice, do Arsenal, que terminou em quarto. Salah venceu o prêmio pela terceira vez, igualando a marca de Henry, que brilhou pelo Arsenal.

Na Premier League feminina, Alessia Russo ganhou como a melhor jogadora. Ela marcou 12 gols em 20 jogos. Entre as equipes, o Chelsea, portanto, conquistou o título da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.