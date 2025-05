Everson pede desculpas ao torcedor do Atlético-MG e mira retorno à Arena MRV

O Atlético-MG foi ao Chile para enfrentar o Iquique pela quarta rodada da Sul-Americana e saiu derrotado por 3 a 2, na última quinta-feira (8). Após o revés, o goleiro Everson pediu desculpas aos torcedores e aproveitou para falar sobre o retorno à Arena MRV, que acontecerá contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

Na competição internacional, o Atlético ocupa a segunda posição do Grupo H, com cinco pontos, atrás do Cienciano, que soma seis. Apenas o líder avança para a próxima fase, enquanto o segundo colocado disputa uma seletiva com equipes eliminadas da Libertadores.

“Na bronca e com razão, pelo que mostramos hoje em campo. Infelizmente, não competimos de igual para igual com o adversário. Peço desculpas pelo resultado de hoje”, declarou Everson.

Agora, o foco se volta para o Brasileirão, onde a situação também preocupa. O time soma nove pontos e ocupa a décima posição na tabela. Everson ainda falou sobre a grama da Arena MRV e o retorno para a casa do Galo, inaugurada em 2023.

“A impressão foi boa, mas o gramado ainda precisa se ajustar um pouco. O jogo está mais rápido, a bola corre mais. Isso vai nos ajudar muito dentro de casa, principalmente com o apoio da nossa torcida. O gramado foi elevado, então o torcedor vai ficar mais próximo. Vamos transformar aquele espaço em um verdadeiro caldeirão para grandes jogos e vitórias, começando já nesta estreia no domingo, concluiu o goleiro.

