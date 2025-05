Filha de ex-Real Madrid polemiza com vídeo em provocação a Lamine Yamal; veja vídeo

Filha de ex-Real Madrid polemiza com vídeo em provocação a Lamine Yamal - (crédito: Foto: Divulgação/ Barcelona)

Não faltam requintes para o El Clásico do próximo final de semana, este válido pela La Liga — numa disputa direta pelo título. Isso porque o clima de rivalidade está acalorado… ao menos fora das quatro linhas. Zayra Gutiérrez, filha de Guti, ex-jogador do Real Madrid, virou assunto ao publicar um vídeo provocativo direcionado a Lamine Yamal, do Barcelona.

Zayra aparece imitando as populares dancinhas da jovem promessa dos catalães e, em tom provocativo, declara: “Lamine, tanta dança… mas você vai ficar mais 10 anos sem a Champions League”. O registro repercutiu rapidamente e intensificou o clima entre arquirrivais nas redes sociais, se tornando um dos vídeos mais virais da Espanha nas últimas 24h.

A referência ao jejum do Barça, que não conquista a Liga dos Campeões desde 2015, ocorreu após a eliminação nas semis para a Inter. O Real Madrid, apesar de ter caído na fase anterior, se mantém como atual campeão do torneio e empilhou taças nos últimos anos.

Repercussão nas redes sociais

Zayra costuma comentar temas relacionados ao futebol, mas viralizou de forma inédita. Parte dos internautas tratou a situação como uma simples brincadeira comum no ambiente esportivo, enquanto outra parcela criticou a atitude. Torcedores culés, por exemplo, se incomodaram com o ato por se tratar de um jovem de 16 anos.

A crítica de Zayra não encontrou resposta por parte de Lamine Yamal, tampouco de seus representantes. O jogador, que vive ascensão meteórica e peça importante no elenco catalão, optou pelo silêncio e manteve o foco no desempenho em campo.

Barcelona x Real Madrid

O El Clásico deste final de semana colocará nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal frente a frente de Rodrygo, Vinicius Junior e Mbappé. A partida acontece no domingo (11), às 11h15 (de Brasília), e vale briga direta pela liderança do Espanhol.

O Barcelona lidera com 79 pontos e defende invencibilidade dos últimos cinco jogos. O Real, por sua vez, figura na segunda colocação com 75.

