Apresentado no Santos, Zé Rafael afirma que pensou em encerrar a carreira

O volante Zé Rafael, enfim, foi apresentado no Santos. Mesmo treinando com o elenco há meses, o jogador, que chegou do Palmeiras no início do ano, falou com a imprensa oficialmente como atleta do Peixe nesta sexta-feira (9). Em recuperação de uma contusão, ele afirma estar feliz por não sentir mais dores.

Com a camisa 6 do Santos, Zé Rafael abriu o jogo e admitiu que cogitou parar de jogar futebol. Além disso, mostrou confiança de que o time pode alcançar posições melhores no Brasileirão, já que o Peixe ocupa a zona de rebaixamento e enfrenta uma crise.

“Quando voltei neste ano, já tinha conversado com os médicos. Falei que, se eu tivesse que passar outro ano com as mesmas dores, não continuaria. Iria parar de jogar, porque era uma dor insuportável. Apesar de esconder a dor e jogar mesmo sofrendo, era algo que me limitava muito. Não era só durante treinos e jogos. Eu convivia com a dor 24 horas por dia. Isso mexeu com meu psicológico,” disse o novo camisa 6 do Santos.

Santos não inscreveu Zé Rafael no Paulistão

No Paulistão, Zé Rafael não pôde ser inscrito pelo Santos, já que constava na lista de registros do Palmeiras, seu ex-clube. No entanto, o volante deve estar entre os relacionados para enfrentar o Ceará, na oitava rodada do Brasileirão. Curiosamente, o jogo acontecerá no Allianz Parque.

“Depois de tanto tempo fora, voltar e jogar lá talvez seja meu primeiro jogo pelo Santos. Isso faz parte. É apenas algo que bateu. Estou preparado para jogar. Espero que seja em breve. Não sei se será na segunda ou na próxima semana, mas estou me preparando para acontecer o mais rápido possível,” concluiu Zé Rafael.

