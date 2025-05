Lomónaco ‘ressurge’ no Independiente e vira alvo da Europa

Depois da punição por envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas, o zagueiro Kevin Lomónaco vive outro momento na carreira. Isso porque, desde que chegou ao Independiente, o jogador de 23 anos voltou a melhor forma e sustenta titularidade quase que indiscutível na zaga. Algo que, por consequência, já atrai olhares atentos de gigantes do futebol europeu.

Cria da base do Lanús, o jogador passou pelo Platense antes de ser adquirido pelo Bragantino, em 2022. Entretanto, uma decisão errada fez com que sua vida tomasse um rumo que poderia ter encerrado, de maneira precoce, com sua carreira profissional.

De acordo com investigação do Ministério Público de Goiás, Lomónaco aceitou receber dinheiro para tomar um cartão amarelo em América-MG e Bragantino, ainda no Campeonato Brasileiro de 2022. O trabalho das autoridades chegou a mostrar, inclusive, que ele cobrou o responsável pela proposta de R$ 40 mil. Além disso, ele negou uma segunda abordagem por conta do débito em aberto da primeira oportunidade.

Desse modo, o defensor argentino foi suspenso por 380 dias e recebeu uma multa de R$ 25 mil. Apesar de se configurar um crime, ele não foi processado em razão de um acordo feito com o MP-GO, homologado já em junho de 2023, para ratificar sua confissão de forma voluntária.

Retomada

Quando do fim de sua punição, Lomónaco passou pelo Tigre antes de chegar ao Independiente e, de maneira efetiva, retomar as melhores condições físicas e técnicas. Não por acaso, os argentinos exerceram o direito de compra previsto no empréstimo junto ao Braga e se apropriaram dos direitos econômicos do jovem atleta.

De lá pra cá, são 40 jogos com regularidade que lhe rendeu um reconhecimento importante nos últimos dias. Nesse sentido, o clube de Avellaneda anunciou a renovação contratual de Kevin onde, além de valorização financeira, seu vínculo tem nova duração até dezembro de 2028.

Porém, é de ciência da diretoria do Rojo que clubes como Betis e Borussia Dortmund analisam a possibilidade de uma proposta formal pelo zagueiro. Ou seja, a depender dos valores envolvidos, o Independiente teme não ter condições de reter o defensor na Argentina.

