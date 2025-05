Leverkusen tem um favorito para substituir Xabi Alonso

Xabi Alonso anunciou nesta sexta-feira (9) que está de saída do Bayer Leverkusen após mais de dois anos no comando da equipe. O clube alemão informou que atendeu ao pedido do espanhol para encerrar o contrato, que era válido até o meio de 2026. Dessa maneira, o treinador espanhol está com o caminho livre para acertar com o Real Madrid, seu provável destino para 2025/26.

De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o principal nome cotado para assumir o comando do Bayer Leverkusen é Cesc Fàbregas, que atualmente está no Como, da Itália.

O presidente do Leverkusen, o espanhol Fernando Carro, e o diretor esportivo, o ex-jogador Simon Rolfes, enxergam em Fàbregas o perfil ideal para substituir Xabi Alonso. Ele lembra o próprio Xabi quando chegou ao clube: pouca experiência como técnico, mas com muita vontade, personalidade forte e um estilo de jogo ofensivo.

No entanto, a contratação ainda não está garantida. O clube alemão terá que convencer Fàbregas a aceitar o desafio de ir para a Alemanha. Isso porque ele tem um papel importante no Como: além de treinador, é também acionista do clube, onde se aposentou como jogador e começou sua carreira como técnico. Além disso, recentemente, Fàbregas e o Como reforçaram o compromisso de continuidade.

Por outro lado, assumir o Leverkusen seria um avanço importante na carreira do ex-jogador da seleção espanhola.

Nesta temporada, Fàbregas conquistou 12 vitórias em 36 jogos com o Como, que atualmente está na 10ª posição do Campeonato Italiano. Além do Bayer, ele também já foi apontado como possível nome para Milan e Roma.

