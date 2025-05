LBF: Cerrado recebe Blumenau em confronto direto por vaga no top-8

O Cerrado continua na sequência de jogos em casa e recebe o Blumenau, neste sábado (10/5), às 17h, no ginásio da Asceb, em mais um compromisso da Liga de Basquete Feminino (LBF). Com a reta final da temporada cada vez mais próxima, a partida ganhou clima de confronto direto entre o time candango e as catarinenses, valendo um lugar entre os oito primeiros colocados do campeonato. O canal Live Basketball BR transmite o duelo no YouTube.

Único representante do Distrito Federal na LBF, o Cerrado está em oitavo, última posição que garante um lugar nos playoffs. Apesar de ter apenas quatro vitórias e oito derrotas no ano, o momento é positivo para a equipe da capital, que dominou o Maringá na última partida e venceu por 85 x 36. Para melhorar, o time fez apenas o primeiro de cinco compromissos consecutivos em casa e conta com o apoio da torcida para somar novos triunfos e subir na tabela.

Do outro lado, o Blumenau é o 10º colocado, dono de somente dois resultados positivos e dez reveses. Não faz muito tempo que as equipes se enfrentaram, mas o Cerrado levou a melhor no encontro, em 24 de abril, em Santa Catarina, quando venceu por 60 x 62, liderado por 12 pontos e 8 assistências da veterana Joice.

Para o confronto deste sábado, o time terá um novo reforço com a chegada da ala Nany. A jogadora de 28 anos tem no currículo passagens pelas seleções brasileiras de base, na universidade de Kansas e pelo basquete europeu. Ela ainda foi eleita a revelação da LBF em 2021 e comentou jogos da WNBA nas transmissões da NBA Brasil.

“Já cheguei no Cerrado e me senti em casa. Mesmo sendo o primeiro ano no time na LBF, a estrutura está muito bem preparada e as pessoas me acolheram muito bem.

Espero ser parte da construção de um time que vai lutar por muitos títulos no futuro e continuar escrevendo uma história muito bonita no basquete feminino, começando pelo jogo de sábado, que é contra um time que vem melhorando muito no campeonato e vai exigir muito da gente fisicamente”, disse Nany.

Em razão da sequência de jogos como mandante em maio, o Cerrado está fazendo uma promoção nos ingressos. As entradas custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia, além do pacote de quatro por R$ 10 reais. As vendas são na bilheteria do ginásio e na plataforma Sympla.