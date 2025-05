Torcedores de organizada do Corinthians vão cobrar denúncias de propina na base

Nesta sexta-feira (09), integrantes da maior torcida organizada do Corinthians foram ao CT Joaquim Grava para apurar denúncias contra a administração das categorias de base do clube durante a gestão de Augusto Melo.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da própria organizada, eles cobraram dos responsáveis da diretoria do Timão explicações sobre possíveis propinas para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians. No entanto, até o momento, tudo não passa de meras especulações e áudios vazados de aplicativos de mensagens.

Por sua vez, no Terrão, onde o Corinthians costuma realizar as atividades da base, os áudios são negados. O clube ainda não se manifestou sobre os acontecimentos, seja em relação aos áudios ou às cobranças da organizada. Chicão, ex-zagueiro do time alvinegro, afirma que os protestos fazem parte do momento ruim no Campeonato Brasileiro, que, inclusive, resultou na demissão de Ramón Díaz e na chegada de Dorival Jr. Atualmente, há quatro pedidos de impeachment para a retirada de Augusto Melo da presidência.

“Vamos receber os torcedores e esclarecer tudo. Minha vida sempre foi um livro aberto. Não sei de denúncia, não tenho prova de nada. Como vou denunciar se não tenho prova?”, disse Chicão ao portal “ge”.

Além de Chicão, os torcedores se reuniram com o coordenador de transição entre a base e o profissional, e também com o presidente Augusto Melo.

