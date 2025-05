Botafogo prioriza atacante de lado na próxima janela

Elenco do Botafogo em ação, no Espaço Lonier - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo já tem seus alvos bem definidos para a próxima janela de transferências internacionais, a partir de junho. A prioridade, segundo o site “FogãoNet”, será um atacante de lado. Este jogador chegaria para fortalecer o elenco para o Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, no próximo mês. Um nome, aliás, que seja um especialista no um contra um.

A comissão técnica entende que o Botafogo precisa de um nome incisivo, que chegue com facilidade à linha de fundo. Um ponta habilidoso, como traçou a equipe do treinador Renato Paiva.

No elenco atual do Glorioso, os pontas deixaram a desejar. Assim, Artur, Santi, Jeffinho e Martins não encheram os olhos até o momento. No último jogo, a propósito, o lateral-esquerdo Cuiabano foi improvisado pelo setor devido à falta de contundência dos atletas originais da posição.

O volante Wendel, já acertado com o Mais Tradicional, será o primeiro reforço a chegar no segundo semestre de 2025.

No domingo (11), o Botafogo volta a campo, contra o Internacional, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, pela oitava rodada da competição. A equipe está em 12º lugar, com oito pontos. Já na quarta (14), o compromisso é pela Copa Libertadores, também no Colosso do Subúrbio, contra o Estudiantes, pela quarta rodada do Grupo A. O Fogão é o terceiro colocado, com seis, mas depende das próprias forças para alcançar o G2 e passar para as oitavas de final.

