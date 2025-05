Ex-jogador com passagem marcante pelo Náutico supera AVC e recebe alta

Kuki, ex-atacante e ídolo do Náutico, recebeu a liberação para deixar o hospital e já está em casa depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O ex-atleta, que teve passagem marcante pelo Timbu, passou por 15 dias de internação e recebeu a alta na noite da última quinta-feira (8). Contudo, a divulgação de sua saída do Hospital Português ocorreu na manhã seguinte por um pedido da família.

Kuki foi transferido para o local no segundo dia de internação e completou 54 anos durante o período em que esteve na UTI. Inclusive, a esposa do ex-atacante do Náutico já está em estágio final de gravidez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Na?utico Capibaribe (@nauticope)

O próximo passo da recuperação, aliás, será dar início ao trabalho junto à fisioterapia em casa. Posteriormente, tal atividade passará a ocorrer em uma clínica. O AVC provocou mais danos no lado esquerdo do seu corpo. Por sinal, o Náutico informou em suas redes sociais a evolução do quadro de Kuki.

“É com alegria que anunciamos: Kuki, o ídolo de todos os alvirrubros, está em casa! Não faltou torcida ao baixinho nestes 18 dias internado, sempre com todos emanando energias positivas. Hoje, graças ao trabalho da equipe médica e a esta corrente do bem, Kuki está em casa. Aqui os nossos agradecimentos ao Real Hospital Português (RHP) por todo apoio prestado ao nosso baixinho e aos torcedores que, independentemente da cor da bandeira, torceram pela sua recuperação. Que felicidade ter você de volta, ídolo!”

Náutico passa por temporada turbulenta

Dentro de campo, o Náutico encontra dificuldades no ano. Isso porque disputou somente a primeira fase da Copa do Nordeste e foi eliminado na segunda etapa do Campeonato Pernambucano. Além disso, encontra-se na zona de rebaixamento da Série C, mais especificamente na 18ª colocação, com apenas dois pontos. O Timbu também está na terceira fase da Copa do Brasil, mas perdeu o jogo de ida para o São Paulo, no Morumbis, por 2 a 1.

