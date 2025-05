Leila nega Abel na Seleção e abre conversas para renovação de técnico no Palmeiras

Presidente do Verdão afirma que CBF não procurou comandante da equipe - (crédito: Fotos: Cesar Greco/Palmeiras)

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou novamente que Abel Ferreira não será técnico da Seleção Brasileira. Com a demora para a chegada de Ancelotti e a possível recusa de Jorge Jesus, que enfrenta restrições para assumir o cargo, o comandante do Verdão há cinco anos virou o principal alvo da CBF.

Aliás, a mandatária e o time Alviverde receberam a taça do Super Mundial de Clubes, torneio que o Palmeiras disputará entre junho e julho, nos Estados Unidos. Ela, portanto, garantiu que não houve contato da CBF, nem mesmo do presidente Ednaldo Rodrigues, sobre a possibilidade de Abel assumir a Seleção, que está sem técnico desde março. Além disso, Leila revelou que pretende renovar com o português.

VEJA: Cria da Academia, Allan agradece oportunidade de titular no Palmeiras e mira clássico

“Eu já falei isso inúmeras vezes. Nós nunca fomos procurados pela CBF, Ednaldo nunca me ligou para fazer qualquer convite. Nosso grande desejo é que ele fique até o fim do meu mandato, seria histórico. Esse é meu objetivo, que ele fique até dezembro de 2027”, declarou a presidente.

“Temos vários compromissos este ano. Abel tem contrato até dezembro e meu objetivo é que ele renove,” completou Leila Pereira.

Abel Ferreira está no Palmeiras há cinco anos

No Palmeiras desde outubro de 2020, Abel conquistou quase todos os títulos que disputou, restando apenas o Mundial de Clubes, torneio que disputará daqui a um mês. O vínculo atual vai até o fim de 2025, mas o Palmeiras já estuda uma renovação por mais duas temporadas.

“Já começamos a conversar, sim. Abel sabe das nossas intenções. Gostaria de resolver o mais rápido possível,” concluiu Leila Pereira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.