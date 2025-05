Flamengo congela negociação por renovação com Arrascaeta

O Flamengo mantém cautela sobre renovação de contrato com Arrascaeta. O clube encerrou as negociações para estender o vínculo com o uruguaio neste momento e colocou a frente outros jogadores na lista. O camisa 10 tem vínculo até o fim de 2026 e foi para o fim da fila. Agora, o Fla prioriza renovar os contratos de Varela, Pedro e, mais recentemente, Rossi. A informação inicial foi do “ge”.

Nas conversas iniciais, Arrascaeta deixou claro que deseja uma valorização financeira e um contrato com validade até o final de 2028 (três anos e meio), com flexibilidade de negociação quanto à duração. A resposta negativa com paralisação das conversas, aliás, pegou o uruguaio de surpresa. Do outro lado, o Flamengo sinalizou pela extensão por mais um ano (até o fim de 2027) com aumento salarial.

A ideia da diretoria do Flamengo era resolver a renovação logo após a participação no Mundial de Clubes. No entanto, a condução do processo afastou uma resolução. Internamente, entende-se que a nova gestão não pretende fazer força para segurar o camisa 10 após o fim de seu contrato.

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta, aliás, superou a marca de 300 jogos pelo clube. Ele se tornou uma peça fundamental na equipe, contribuindo significativamente para as conquistas do time. Além disso, o uruguaio ajudou o clube a levantar 18 troféus, incluindo duas Libertadores e duas Copas do Brasil. A trajetória do camisa 10 tem momentos de brilho e sucesso, consolidando sua posição como um dos ídolos da torcida.

