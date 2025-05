Flamengo x Real Brasília (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Real Brasília se enfrentam neste sábado (10), às 17h (de Brasília), em Moça Bonita pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Rubro-Negro, que ocupa a sétima posição, com 14 pontos, vai em busca de sua quinta vitória na competição. Do outro lado, as Leoas do Planalto estão na 13ª colocação, com apenas oito até o momento, e focam na recuperação no torneio.

As equipes, aliás, se reencontram após embate pelas quartas de final Supercopa do Brasil Feminina. Na ocasião, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3 a 1, no Bezerrão. Jucinara, Cristiane e Laysa, aliás, marcaram para o Mengão, enquanto que Baião, de pênalti, diminuiu para as Leoas do Cerrado.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Real Brasília, pela décima rodada do Brasileirão Feminino, aliás, terá a transmissão da TV Brasil.

Como chega o Flamengo

No último domingo (4), o Flamengo venceu a Ferroviária por 2 a 1, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. Em uma crescente na competição, as Meninas da Gávea tiraram a invencibilidade da líder do torneio, alcançou o terceiro jogo sem derrota e entrou na zona de classificação. A equipe comandada por Rosana Augusto, portanto, busca mais um triunfo para se colocar como uma das favoritas do torneio.

Como chega o Real Brasília

Do outro lado, o Real Brasília não conseguiu uma grande sequência na competição e luta contra o rebaixamento nas rodadas iniciais. Nos últimos cinco jogos, a equipe, aliás, sofreu três derrotas e conseguiu apenas dois empates. Até o momento, as Leoas do Cerrado venceram somente duas partidas e querem somar pontos para se afastar de vez da zona da degola. Afinal, O 3B da Amazônia abre o Z4, com quatro pontos.

FLAMENGO x REAL BRASÍLIA

Campeonato Brasileiro Feminino – 10ª rodada

Data-Hora: 10/5/2025 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Agustina Barroso e Jucinara Paz; Juliana Ferreira, Mariana Fernandes, Djeni e Fernandinha; Gláucia e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

REAL BRASÍLIA: Tainá Rodrigues; Laíne, Edna, Petra Cabrera e Hilary Vergara; Luciana, Laura De La Torre, Maiara Santos e Dani Silva; Katy e Catalina Primo. Técnico: Paulo Ramos.

Árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)

