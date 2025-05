Sport anuncia a contratação do técnico português António Oliveira

O Sport anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do técnico António Oliveira, de 42 anos. O português chega para comandar o Leão na sequência do Campeonato Brasileiro e assume no lugar do compatriota Pepa, demitido no último sábado.

António Oliveira fechou até o fim da temporada e já iniciou os trabalhos com os jogadores rubro-negros. O seu contrato com o Sport prevê renovação automática em caso de classificação para a Copa Sul-Americana.

O treinador chega com a dura missão de tirar o Leão da zona do rebaixamento. Afinal, até o momento, a equipe soma apenas dois pontos em sete rodadas, amargando a lanterna do Brasileirão. Ele tem passagens por clubes como Athletico, Cuiabá, Coritiba e Corinthians.

Inspirado em seu histórico recente, António Oliveira confia na permanência do Sport na elite do Brasileirão. Afinal, em 2023, ele assumiu o Cuiabá na zona do rebaixamento e levou o Dourado à 12ª colocação, garantindo um lugar na Copa Sul-Americana.

O comandante chegou no Recife na noite da última quinta-feira (9). Dessa maneira, a expectativa é que ele comande o Sport já no duelo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (11), na Ilha do Retiro. Isso se a sua regularização estiver concluída.

