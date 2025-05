Em ‘prévia’ de final da Copa Itália, Milan vence o Bologna e sonha com Champions

Em uma espécie de “prévia” da final da Copa da Itália, o Milan conseguiu uma incrível virada para cima do Bologna por 3 a 1, nesta sexta-feira (9), em jogo que abriu a 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Italiano, no San Siro. O resultado, afinal, mantém vivas as chances de classificação do time de Sérgio Conceição às competições europeias via Serie A. Bologna, que chegava à quarta posição durante a vitória parcial, fica em sétimo.

O primeiro gol do jogo saiu aos 4′ da etapa final, com o craque Orsolini, artilheiro dos Rossoblù na competição, agora com 13 gols. Ele recebeu de Dallinga em contra-ataque veloz, cortou para a esquerda e soltou a pancada. Maignan foi na bola, mas só para aparecer na foto, já que ela morreu no cantinho direito. Santi Giménez, aos 28′, e 45+1′, e Pulisic, aos 34′, fizeram os gols da virada.

LEIA MAIS: Leverkusen tem um favorito para substituir Xabi Alonso

Próximos passos

Com esta vitória, os Milanistas sobem oitavo, agora com 60 pontos, a três da Lazio, sexto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para torneios europeus. A equipe de Sérgio Conceição ainda pega a Roma (f) e o Monza (c) nas duas rodadas finais. Outra chance do Milan é, afinal, na própria Copa da Itália. Caso seja campeão, disputará a fase de grupos da Liga Europa.

Já o Bologna, que sentiu o gosto amargo da levar a virada e perder posições, cai para sétima, estacionando nos 62. Seus últimos dois jogos são contra Fiorentina (f) e Genoa (c).

Os times voltam a se enfrentar já na próxima quarta-feira (14), pela final da Copa da Itália, em jogo único. O duelo será às 16h (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, na capital do país da bota. Enquanto o Bologna quer conquistar seu terceiro título (não vence desde 1974), o Milan visa encerrar um incômodo jejum: não é campeão da principal Copa do país desde 2003, sendo o grande com maior jejum no torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.