Fifa notifica Santos a pagar clube português por João Basso

O Santos pode sofrer um transfer ban. Afinal, a Fifa notificou o clube a pagar uma dívida de 2,5 milhões de euros (equivalentes a cerca de R$ 15,9 milhões na cotação atual) com o Arouca, de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso. O Peixe tem um prazo de 45 dias para resolver essa pendência. A informação inicial foi do “Uol”.

O Arouca alegou à Fifa que o Santos, que contratou João Basso em julho de 2023, só pagou a primeira parcela, de 500 mil euros, do total de 2,5 milhões de euros. Como não recebia novos pagamentos há mais de ano, o clube de Portugal abriu o processo na Fifa.

Agora, o Santos ainda terá de pagar 500 mil de euros de juros e multa. Assim, a dívida total chega a 2,5 milhões (quase R$ 16 milhões). Se o caso não for resolvido, pode resultar em transfer ban para o Santos.

João Basso se juntou ao Santos em meio ao Campeonato Brasileiro de 2023. O zagueiro foi para o Estoril, de Portugal, em 2024, mas retornou ao clube em junho. Ele fez oito partidas na campanha de acesso à primeira divisão do Brasileirão. Em 2025, o jogador não teve sequência e não entra em campo pelo Peixe desde 12 de fevereiro.

Este é mais um caso com o nome do Santos na Fifa. Afinal, o treinador Pedro Caixinha, demitido em 14 de abril, também acionou a Fifa para obrigar que o Santos pague uma dívida de cerca de R$ 15 milhões.

