Rossi recebe homenagem do Flamengo após carro ser alvejado por tiros: ‘Brinquei para renovar agora’

O goleiro Rossi ganhou homenagem do Flamengo nesta sexta-feira (9) por completar 100 jogos pelo clube na última quarta-feira no empate com o Central Córdoba, pela Libertadores. No entanto, a tentativa de assalto após o desembarque do clube no Rio de Janeiro gerou grande repercussão. Depois do susto, o arqueiro, aliás, brincou com a situação no Ninho do Urubu.

“Já brinquei com o diretor para renovar agora que aconteceu isso (risos), para ter certeza que é para ficar mais tempo aqui. A verdade é que, sim, foi um susto que me aconteceu viver outro dia, depois da viagem de volta, mas hoje estou mais tranquilo, mais calmo também. Foi mais um susto. O tempo vai passando, a lembrança vai ficar, mas o que mais me deixa tranquilo é estar aqui com todo mundo, poder estar no jogo de sábado contra o Bahia. Peço o apoio da nossa torcida, que vai ser muito importante. E no pessoal, muito feliz aqui no Brasil, no Rio, no Flamengo… Espero que seja por muito mais tempo”, destacou.

Rossi, aliás, já negocia a sua renovação de contrato junto ao Flamengo. O goleiro Rossi é um dos jogadores que mais entrou em campo nesta temporada. Dos 28 jogos do clube nesta temporada, ele esteve presente em 20 partidas. O argentino sofreu apenas 10 gols em toda a temporada e é um dos trunfos do time de Filipe Luís.

O caso de Rossi

Fora de campo, Rossi e a delegação do Flamengo levaram um susto na quinta-feira com a tentativa de assalto. O episódio aconteceu na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte). O carro blindado de Rossi foi alvejado com quatro tiros. As balas acertaram a porta do motorista, o retrovisor do carona, o vidro do banco de trás e o para-lama de uma das rodas traseiras. Nenhum atleta ou membro da delegação ficou ferido e todos estão em segurança em suas respectivas residências. O argentino, então, emitiu um comunicado sobre o ocorrido nas redes sociais.

Além disso, a concessionária Lamsa, responsável pela administração da Linha Amarela, confirmou uma ocorrência na altura da saída 7 nesta madrugada. Contudo, ao chegar ao local, os agentes não encontraram mais os envolvidos na ação. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) informou que equipes realizaram buscas na região e conduziram os jogadores à 21ª Delegacia Policial.

Em nota, o Flamengo informou que irá reavaliar os protocolos de segurança em desembarques. “Em virtude do episódio, irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais”.

Nesta sexta-feira, a Polícia compareceu ao Ninho do Urubu para ouvir o goleiro Rossi e saber detalhes da tentativa de assalto. O clube acionou o governador Cláudio Castro sobre o caso da última quinta-feira.

