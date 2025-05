Neymar comenta em foto de atriz global e causa intriga nas redes sociais

Neymar voltou a ser protagonista em polêmica enquanto não tem condições de retornar aos gramados. Dessa vez, o camisa 10 do Santos dividiu opiniões nas redes sociais depois de comentar em uma foto de Marina Roy Barbosa, atriz da Globo.

A artista brasileira foi destaque com a presença na capa da revista norte-americana “V Magazine”, que aborda temas específicos da moda e cultura. A divulgação de Marina Ruy Barbosa repercutiu e recebeu diversos comentários no Instagram. Neymar foi um desses seguidores que interagiu com a publicação ao deixar um comentário com dois emojis, a bandeira do Brasil e palmas.

A princípio, o craque teve uma ação discreta, mas que não passou em branco por internautas. Isso porque o seu comentário recebeu mais de cem respostas no Instagram. Algumas pessoas criticaram o craque por interagir com uma foto sensual da atriz. Além disso, pontuaram que consideram um gesto desrespeitoso, já que ele está em um relacionamento com Bruna Biancardi.

Em contrapartida, outros argumentaram que a intenção do jogador foi somente enaltecer a conquista de Marina Ruy Barbosa. Os usuários que defenderam o astro citaram até que os dois são amigos.

Peixe indica momento para possível retorno de Neymar

O torcedor do Santos já tem um prazo para ver o camisa 10 de volta aos gramados. Afinal, o Peixe espera concluir a recuperação total de seu craque em até três semanas. O prazo é considerado “seguro” para o astro ter uma boa cicatrização de sua lesão na coxa esquerda. O jogador, aliás, passou por exames nesta terça-feira (6), que mostraram uma boa evolução de sua contusão.

Assim, a expectativa é que Neymar volte a atuar nos primeiros dias de junho. O Santos encara o Botafogo, dia 1º, e o Fortaleza, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, a competição será paralisada para a disputa do Super Mundial de Clubes. O período sem jogos será crucial para o Peixe negociar um novo contrato com o craque, que tem vínculo com o clube até o dia 30 de junho.

O camisa 10 tem feito intensos trabalhos de fisioterapia e está sendo visto como bastante focado em sua recuperação. Ele realiza atividades sob a supervisão do coordenador do Cepraf, Luiz Alberto Rosan.

Neymar se lesionou no mês passado. Foi o segundo problema do jogador desde que retornou ao Alvinegro, no início do ano. Embora o problema seja na mesma coxa esquerda, os músculos são diferentes. A recuperação vem sendo tratada como ótima e com cicatrização adequada.

Aliás, em campo, Neymar disputou apenas duas partidas no Brasileirão e não completou os 90 minutos em nenhuma delas. Há quase um mês, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou fora da maioria dos jogos do Santos no Brasileirão e na Copa do Brasil.

