Brasileirão Sub-20: Fluminense terá sequência no Rio, e técnico comenta

O Fluminense emplacará uma importante sequência atuando no Rio de Janeiro no Brasileirão Sub-20. Das próximas sete rodadas, seis serão em solo carioca, sendo quatro com mando Tricolor e dois clássicos “fora”. Dessa forma, o técnico Felipe Canavan celebrou a primeira “perna”, com dois jogos contra Botafogo e Grêmio antes de viajar para enfrentar o Bahia.

“O mês de maio é bem importante, porque temos mais dois jogos no Rio. É essencial ser assertivo e somar pontos. Sabíamos que contra o São Paulo seria um jogo-chave para nossa caminhada” disse ao site oficial do clube.

Ele seguiu falando sobre o São Paulo, referindo-se à vitória do Flu por 2 a 0, na última quarta-feira (7), pela nona rodada da competição. O triunfo encerrou, afinal, uma sequência de duas derrotas seguidas.

“A preparação foi muito voltada a entender de que maneira precisávamos nos defender de uma equipe agressiva, qualificada e que gosta da bola. Ocupamos bem os espaços, principalmente pelo corredor central. Em paralelo à nossa organização defensiva, procuramos não descaracterizar nosso jogo, independentemente dos desfalques”, explicou.

Com a vitória – a primeira com mando do Fluminense -, os Moleques de Xerém aparecem na 12ª posição, com 11 pontos. Apenas dois pontos os separam do Santos, time que abre o G-8 do Brasileirão Sub-20. A partida contra o Botafogo é na terça-feira (13), às 18h (de Brasília), no Aniceto Moscoso.

