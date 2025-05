Ex-Bahia confia em retrospecto contra rival na briga pelo título dinamarquês pelo Midtjylland

A disputa pelo título da Superliga Dinamarquesa segue acirrada, com Midtjylland e Copenhague separados por apenas um ponto a três rodadas do fim da competição. Aliás, o confronto direto entre os dois clubes, marcado para este domingo (11), promete ser decisivo na corrida pelo troféu. O Copenhague lidera com 56 pontos, seguido de perto pelo Midtjylland, que soma 55.

Um dos pilares da equipe do Midtjylland, o lateral-esquerdo Paulinho destaca a importância do duelo na busca pelo título.

“Sabemos que vai ser um jogo duro, como sempre é contra o Copenhague. Mas temos um grupo forte, que vem mostrando muita personalidade nos momentos decisivos. É um jogo que pode decidir o futuro do campeonato. Claro que ainda teremos dois jogos depois e nada está garantido, mas uma vitória contra eles nos coloca na liderança e nos dá confiança na busca pelo título”, disse Paulinho.

Desde sua chegada ao futebol dinamarquês em 2019, o brasileiro conhece bem o adversário: o Copenhague é o time que mais enfrentou na carreira. Ao todo, Paulinho já disputou 17 partidas contra o rival, com dez vitórias, três empates e apenas quatro derrotas.

“Já enfrentei o Copenhague várias vezes, e em quase todas as temporadas estamos disputando títulos contra eles. Fico feliz por esse histórico positivo, me dá ainda mais confiança. Espero manter esse bom desempenho no domingo”, afirmou o brasileiro.

Paulinho soma mais de 180 partidas pelo Midtjylland

Com 186 partidas pelo Midtjylland, Paulinho é uma das referências do atual elenco. Ídolo recente do clube, ele foi peça importante nas conquistas da Superliga Dinamarquesa em 2019/20 e 2023/24, além da Copa da Dinamarca na temporada 2021/22.

No Brasil, Paulinho passou por Santo André, São Bento, Boa Esporte e, por último, Bahia, de onde saiu para o time dinamarquês.

